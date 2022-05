Princess Cruises, tornano in servizio altre tre navi

Princess Cruises continua gradualmente a rimettere in servizio le sue navi. A tornare in navigazione altre tre unità, che portano a 12 quelle ora operative. Stiamo parlando di Crown Princess, Island e Royal. Island è salpata il 27 aprile da Fort Lauderdale per una crociera nel Canale di Panama, mentre Royal è partita il 2 maggio per la sua stagione in Alaska, dove effettuerà il ‘Voyage of the Glaciers’. L’ultima a levare le ancore sarà Crown, che il 7 maggio inizierà il suo programma estivo da Seattle anch'essa con crociere in Alaska.

Nel frattempo, aggiunge TTG Media, Enchanted Princess ha fatto il suo primo scalo al porto di Southampton ieri, dove si è tenuta a bordo la cerimonia delle chiavi per celebrare l'occasione. La nave offrirà 13 nuovi viaggi da Southampton che vanno dalle 4 alle 14 notti; gli itinerari includono brevi crociere e viaggi più lunghi verso le Isole Canarie, il Mediterraneo, la Scandinavia, la Norvegia e l'Islanda.