Princess Cruises pronta a salpare: in estate itinerari in Alaska

Princess Cruises ha dato il benvenuto a bordo ai primi passeggeri di Discovery Princess, la nuova nave di classe Medallion che da Los Angeles, nel suo viaggio inaugurale, toccherà la Riviera Messicana.

Secondo John Padgett, presidente di Princess Cruises, l’ultima arrivata della flotta racchiude molte delle motivazioni per cui i viaggiatori dovrebbero scegliere di fare una crociera in questo momento: cabine eleganti, intrattenimento di alto profilo, svariate esperienze gastronomiche, ampi balconi sul mare per chi prenota una Sky Suite e molto altro.



Come riporta travelpulse.com Discovery Princess continuerà a navigare tra le coste californiane e messicane fino al 24 aprile, poi si sposterà nel Nord Pacifico con itinerari da 7 giorni in Alaska con partenza da Seattle. G. G.