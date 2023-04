di Amina D'Addario

“La cassa che rappresenta la cartina al tornasole di un’azienda sta andando molto bene tanto da non rendere urgente l’ulteriore aumento di capitale di 250 milioni che la Commissione Europea ha autorizzato”. A parlare dello stato di salute di Ita Airways è stato questa mattina l’amministratore delegato Fabio Lazzerini in occasione della presentazione a Fiumicino del nuovo A320neo dedicato alla campionessa di pattinaggio Carolina Kostner e della nuova “Hangar Lounge” al Terminal 1.



Le prospettive

Mentre sullo sfondo rimane la trattattiva con Lufthansa ormai a un passo dalla chiusura, Lazzerini ha puntato l’attenzione sulle prospettive “decisamente buone” della compagnia. “Guardando al secondo e al terzo trimestre abbiamo prenotazioni superiori tra il 40 e il 50% rispetto allo scorso anno, ma anche superiori del 5/6% rispetto al 2019”. Sul nazionale, dove la compagnia attualmente ha un market share del 30% , “siamo riusciti a crescere di circa 20 punti rispetto a quello che avevamo perso nei confronti di low cost e carrier tradizionali. Mentre sul lungo raggio nel secondo trimestre abbiamo già un load factor quasi all’80%”.



La differenza

Risultati storici, secondo Lazzerini, raggiunti “contando solo sulle nostre forze”. “Anche dopo la decisione di andare avanti nella trattativa con Lufthansa, stiamo fondamentalmente lavorando da soli. E - ha aggiunto - stiamo facendo tutta l’estate senza le vendite di Delta, che lo scorso anno hanno pesato più di metà delle vendite dei voli intercontinentali verso il Nord America. Nonostante l’assenza totale di Delta che non ha messo il code-share sui nostri voli, siamo già il 7% sopra il budget”.