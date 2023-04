Ita Airways: livrea dedicata su un A320 per sostenere Roma per Expo 2030

Anche Ita Airways parteciperà al sostegno della candidatura di Roma per Expo 2030. Il vettore dedicherà all’iniziativa uno dei propri aerei, l’A320 dedicato a Gustav Thoeni, che avrà una livrea speciale che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione ‘People and Territories’ e la scritta ‘Rome – Official Candidate World Expo 2030’.

“Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di Compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese – evidenzia l’amministratore delegato Fabio Lazzerini -. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”.



Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse.