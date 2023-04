Lazzerini: “Il marchio Alitalia tornerà sul mercato”

Il vecchio marchio Alitalia “tornerà sul mercato”. Quando? Forse non nell’immediato, ma Ita Airways ha già allo studio “un paio di progetti interessanti” per il suo rilancio. A intervenire sulla volontà dell’aviolinea di riportare in auge lo storico brand tricolore è stato ieri l’amministratore delegato Fabio Lazzerini a margine dell’inaugurazione del nuovo molo al Terminal 1 di Fiumicino.

“Abbiamo comprato il brand Alitalia a ottobre del 2021 e - ha indicato il manager - abbiamo allo studio un paio di progetti interessanti sul brand”. Sebbene ora la priorità sia chiudere al più presto l'accordo con Lufthansa, Lazzerini ha confermato che prima o poi il marchio che il vettore tiene nel cassetto sarà utilizzato. “Adesso aspettiamo l’eventuale e auspicabile conclusione della trattativa con Lufthansa per condividere con loro questo progetto. Ma in qualche modo è un marchio che tornerà sul mercato”. A.D.A.