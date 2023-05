Ita Airways partecipa al Sustainable Flight Challenge di SkyTeam

Saranno 4 i voli con i quali Ita Airways parteciperà all’edizione 2023 della Sustainable Flight Challenge di SkyTeam. Si tratta del Roma-Miami e ritorno con partenza da Fiumicino il 20 maggio e la Roma-Barcellona del 28 dello stesso mese.

“Ita Airways, oltre alle consuete procedure operative – si legge in una nota della compagnia -, su tutti i voli svilupperà ed integrerà una serie di attività straordinarie in coordinamento con tutti i reparti coinvolti. In un’ottica di efficienza e di riduzione dell’impatto ambientale, queste attività riguarderanno tutte le operazioni di volo e di terra: dalla programmazione della rotta alla movimentazione in aeroporto, dalle manovre di volo ad attività specifiche sull’aeromobile al fine di limitare quanto più possibile le emissioni di CO2”.



Lo scorso anno il vettore si era aggiudicato due riconoscimenti, classificandosi al primo posto nelle categorie Greatest CO2 reduction medium-haul e Best waste management, oltre al titolo di Best employee engagement.