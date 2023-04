La trattativa tra il Mef e Lufthansa per la cessione del 40% delle quote di Ita Airways è arrivata alle battute finali. Scade infatti oggi il termine per il dialogo in esclusiva tra il Tesoro il gruppo tedesco.

Come riporta il Corriere della Sera, ci sarebbero solo pochi milioni di euro a separare il Tesoro e Lufthansa dall’accordo su Ita Airways. I due team incaricati stanno limando la bozza dell’intesa e, anche se la partita a momento non è ancora chiusa, i cardini dell’operazione dovrebbero essere stati definiti.



“La trattativa è molto avanzata” aveva detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un dossier complesso, con tante variabili, però penso che a giorni avremo un esito che auspico favorevole”.



Anche il presidente di Ita Antonino Turicchi aveva parlato di “operazione definita nella sua struttura: poi che qualcuno voglia cambiare una virgola fa parte di una negoziazione”.



Il passaggio con l'Ue

Una volta chiusa la trattativa, si passerà all’Antitrust Ue, che Lufthansa e Tesoro dovranno convincere della ‘bontà dell’iniziativa industriale. I contatti con l’Antitrust Ue dovrebbero comunque essere stati già avviati. Questo anche per evitare rallentamenti: l’Antitrust è infatti stata chiamata a esprimersi anche sull’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia e su quella di Asiana da Korean Air, che avrà ricadute anche sul mercato comunitario, compresi i voli Roma Fiumicino-Seul.



Se tutto procede come previsto, l’intesa tra il Tesoro e Lufthansa potrebbe arrivare qualche giorno dopo il 25 aprile anche se non si esclude un’accelerazione. Il periodo di esclusiva delle trattative termina oggi, ma la data non è vincolante.



Le stime fatte indicano una valutazione della compagnia tricolore al 2027 tra 900 milioni e 1,1 miliardi di euro.