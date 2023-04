di Lino Vuotto

Siamo vivi, siamo sani e siamo andati avanti da soli. C’è non poco orgoglio nelle dichiarazioni di questi giorni di Fabio Lazzerini. L’amministratore delegato di Ita Airways, nel giorno dell’ingresso del nuovo A320neo neo dedicato all’icona del pattinaggio Carolina Kostner, rivendica il traguardo sin qui raggiunto alla vigilia dell’atteso accordo con Lufthansa.

Parole chiare su conti, progetti, programmazione per volere sottolineare come al risultato del prossimo passaggio sotto le ali del gruppo tedesco abbia contribuito una compagnia che ha lavorato in questi 18 mesi per crearsi un’identità, cercando di fare dimenticare un marchio ‘glorioso’ come quello di Alitalia. Soprattutto nei suoi aspetti negativi, con l’obiettivo poi, insieme ai tedeschi, di rilanciarlo depurato dalle scorie del passato.



Il futuro

Per Ita Airways il futuro resta ancora tutto da scrivere, anche se i primi capitoli del nuovo romanzo vedranno la luce presumibilmente nei prossimi giorni con una marcata cadenza tedesca. Nell’attesa la compagnia si è inventata un brand fatto di aerei intitolati a icone dello sport. Una mossa strategica a base di marketing e immagine. Che in un’epoca dove l’immagine è (quasi) tutto non è cosa da poco.