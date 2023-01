Air Europa verso una flotta 100% Boeing

Rimane solamente l'Atr72 a separare Air Europa da una flotta 100% Boeing. La compagnia ha infatti ritirato l'unico Embraer 195 ancora in forze, facendo un passo avanti verso una flotta omogenea. Il velivolo era utilizzato dalla controllata low cost, Air Europa Express, per i voli domestici sulle Baleari.

L'obiettivo dichiarato è proprio quello di arrivare ad avere un parco macchine che faccia interamente capo a Boeing. L'Atr72 superstite viene utilizzato al momento solo per i voli tra le isole. Per il momento la flotta della compagnia è costituita, come ricorda preferente.com sostanzialmente da B787 Dreamliner, con cui vengono operati i voli lungo raggio, e B737 Max, impegnati invece sui collegamenti a breve e medio raggio.