Air Europa-Iberia, Hidalgo alza il prezzo: “Vale il doppio rispetto al 2019”

Juan José Hidalgo non ci sta a veder scendere il prezzo della sua Air Europa. E rilancia, mandando un messaggio a Iberia: "Air Europa vale il doppio rispetto a prima della pandemia". Ovvero, il suo costo sarebbe salito a 2 miliardi di euro, contro il milardo stimato nel 2019. Cifra che, dopo le vicende legate al Covid, si era drasticamente ridotta, fino a scendere a 500 milioni di euro. La valutazione attuale dell'imprenditore, dunque, sarebbe quattro volte tanto l'ultima stima.

Ma il principale azionista di Globalia, cui fa capo la compagnia aerea che dovrebbe confluire in Iag (il gruppo di cui fa parte Iberia) non si ferma qui e rilancia, come riporta preferente.com. Hidalgo ha infatti sottolineato che, secondo lui, la legge impedirebbe a Iberia di accaparrarsi più del 49% di Air Europa.



Le dichiarazioni sono arrivate pochi giorni dopo l'annuncio di una possibile soluzione per la transazione, che ha visto coinvolti sia il Governo spagnolo che gli amministratori delegati delle due società.