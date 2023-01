Iberia, moderato ottimismo per il 2023

"Per il 2023 siamo moderatamente ottimisti perché vediamo che la domanda continua ad essere molto robusta e che i clienti continuano a voler volare, sia per vacanza che per lavoro". Queste parole di Antonio Linares, direttore commerciale di Iberia per Spagna, Portogallo e Nord Africa, riassumono il sentiment della compagnia per l'anno appena iniziato.

Il manager, come riporta preferente.com, precisa comunque che il contesto generale del panorama si conferma "impegnativo". Ma Iberia ha comunque dimostrato di credere nella ripresa, schierando in campo per il primo trimestre una capacità superiore di cinque punti percentuali a quella messa a disposizione nell'ultimo anno pre pandemia.



Per quanto riguarda l'anno appena concluso, il manager parla di "saldo positivo sia dal punto di vista dei risultati finanziari che operativi".