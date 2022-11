Air Europa-Iberia: Hidalgo ora potrebbe avere meno fretta di vendere

Suona quasi come un paradosso: si riducono le quote in mano a Juan José Hidalgo (nella foto) e proprio per questo il presidente di Globalia ora potrebbe essere il principale ostacolo alla vendita della 'sua' Air Europa a Iberia. Ma come si è arrivati a questo punto?

A tirare le fila della vicenda, sempre più intricata, della cessione che sta tenendo con il fiato sospeso i cieli spagnoli è preferente.com, che sottolinea come la cessione delle quote di alcune realtà da parte del manager (come l'acquisizione di Ávoris da parte di Simón Pedro Barceló) avrebbe portato di per sé a un minor peso di Hidalgo. Per contro, ora l'imprenditore di Salamanca vede il suo 'status' legato principalmente proprio ad Air Europa.



Inoltre, va considerato che sin dall'inizio Hidalgo si è dimostrato il meno propenso a cedere la compagnia aerea al colosso Iag. In più, l'antitrust europeo ha manifestato più di una perplessità riguardo gli effetti sulla concorrenza che porterebbe l'operazione.



Tutto questo potrebbe rallentare il già faticoso cammino per la cessione. La questione del prezzo, emersa nelle scorse settimane, potrebbe non essere l'ostacolo principale.