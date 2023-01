Battute finali per il passaggio di Air Europa al gruppo Iag, di cui fa parte Iberia. L'operazione sarebbe infatti quasi conclusa e dovrebbe arrivare al termine nelle prossime settimane.

Secondo le fonti riprese da preferente.com, dopo i balletti di cifre degli scorsi mesi, il prezzo fissato dovrebbe essere pari a circa mezzo miliardo di euro, al quale andrebbe agginto il debito accumulato da Globalia.



A mancare sarebbe solo l'impegno formale di acquisizione e la data per la firma. Per Air Europa, afferma il sito di informazione trade spagnolo, l'interesse principale è quello di evitare un'eventuale 'ritirata' da parte di Iag, che lascerebbe il vettore in una situazione di difficoltà tale da impedire negozati con altri soggetti interessati alla cessione.



Le tempistiche

Al momento Iberia detiene una quota di Air Dolomiti pari al 20%: secondo gli accordi, l'esclusiva per l'acquisto della restante parte durerà ancora per tre mesi e dunque la cessione dovrebbe arrivare entro questi termni.



Ma restano ancora da dissolvere i dubbi delle autorità per la concorrenza. Ed è proprio su questo punto che Iag e Iberia stanno facendo le pressioni maggiori, puntando soprattutto sui benefici che arriverebbero dall'accordo per lo scalo di Barajas.



Notizie positive in questo senso arrivano dal Governo spangolo, che si è detto favorevole all'operazione.