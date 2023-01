Iberia-Air Europa, accordo a un passo: annuncio in arrivo nei prossimi giorni

Potrebbe essere ormai solo una questione di giorni, se non di ore, per la definizione finale dell’accordo che porterebbe Air Europa sotto il controllo di Iberia per un controvalore di 500 milioni di euro. Una cifra lontana da quella chiesta dal patron di Globalia Juan Josè Hidalgo ma dalla quale il vettore del gruppo Iag non ha voluto discostarsi vista anche l’intesa secondo la quale l’intero debito verrebbe assorbito da Iberia.

Secondo quanto riportato da Preferente, mancherebbe soltanto gli ultimi dettaglio per la firma finale e l’annuncio dell’accordo potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana e comunque non oltre la fine del mese.



Si chiuderebbe così al terzo tentativo il lungo assalto da parte del gruppo che controlla, oltre a Iberia, anche Vueling, British Airways e Aer Lingus: il primo stop si era avuto per l’avvento della pandemia mentre il secondo per le reticenze delle autorità.