Iberia amplia la flotta: ha già più aerei del pre-Covid

L'aumento della domanda, nettamente superiore al previsto, emerge anche da questi fattori: la flotta di Iberia attualmente è arrivata a 153 unità, contro le 151 del pre pandemia. Non solo: per il vettore spagnolo sono in arrivo 4 ulteriori A350 e 3 A320neo, che porteranno il parco macchine a 160 aerei.

Nel dettaglio, degli aeromobili attualmente in forze 84 sono di Iberia, 45 di Air Nostrum e 24 di Iberia Express.



Dopo i tagli degli anni del Covid, ora dunque il vettore è in una fase di piena espansione: va ricordato infatti che il 2020 si era chiuso con soli 131 aeromobili, con un calo del 13% rispetto all'anno precedente. La flessione, sottolinea ancora il sito di informazione trade spagnolo, era dovuto al ritiro dell'A340.