Air Europa: accordo di code sharing con uepfly.com per i voli tra le isole Baleari

Nuovo passo per aumentare la propria presenza sulle isole Baleari per Air Europa. Il vettore ha infatti siglato un accordo di code sharing con uepfly.com, il vettore specializzato nelle rotte tra le isole con il quale effettuerà i voli tra Maiorca, Minorca e Ibiza.

"Per noi era una priorità importante – ha commentato il direttore commerciale Imanol Pérez -, mantenere la migliore operatività tra le Isole Baleari, e l'accordo con uepfly.com garantisce una connettività eccellente”.



La decisione è stata presa in seguito all’uscita dalla flotta dell’Atr72 con il quale Air Europa effettuava direttamente i collegamenti, mentre ora la compagnia ha in dotazione una flotta composta interamente di velivoli Boeing.