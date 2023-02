Air Europa aggiorna il programma fedeltà con 2 milioni di clienti

Due milioni di clienti per il programma fedeltà Suma di Air Europa, che presenta nel 2023 una serie di novità, fra le quali la possibilità di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa.

Fino ad oggi, infatti, il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell'alleanza SkyTeam e allo stesso tempo poteva ottenere in cambio un'ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma come ad esempio soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e persino assicurazioni. Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l'accesso alle Vip lounge aeroportuali.



Air Europa continua, inoltre, a lavorare per aggiungere nuovi partner al programma fedeltà con l'obiettivo di garantire ai passeggeri un'esperienza di viaggio più completa e soddisfacente. Attualmente, Air Europa Suma collabora con più di 40 brand commerciali sul mercato; la sfida per il 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea.