Fiumicino, tutte le operazioni di check-in Ita Airways al Terminal 1

Tutte le operazioni di check-in per il corto, medio e lungo raggio di Ita Airways da Roma Fiumicino sono trasferite dal Terminal 3 al Terminal 1.

Le attività di accettazione e i controlli di sicurezza per tutte le destinazioni saranno così concentrate in un’unica area. Inoltre, tutti i passeggeri diretti verso le destinazioni del Nord America usufruiranno di varchi di sicurezza dedicati, incluso un passaggio Fast Track per i clienti di Business Class o Top tiers Volare e SkyTeam.



I viaggiatori - precisa il vettore in una nota - avranno a disposizione un numero di banchi dedicati esclusivamente alle destinazioni intercontinentali che includono una serie di prodotti personalizzati.