Ita, la gara verso l’infinito

L’ennesimo colpo di scena. La vicenda della vendita di Ita Airways incassa un’altra puntata. Il Governo ha infatti deciso che la trattativa in esclusiva con Certares poteva chiudersi.

Per ora basta così e di nuovo porte aperte anche a Msc e Lufthansa, esclusi qualche mese fa dal Governo Draghi. Come dire abbiamo scherzato, o quasi.



I tempi dell’operazione si allungano ancora e non si capisce più l’orientamento della politica.



Il precedente Esecutivo aveva concesso semaforo verde ad americani, Air France e Delta (solo partner commerciali) perché la soluzione di mantenere il controllo (51%) garbava al centrodestra.

Adesso viene tutto rimesso in discussione con Lufthansa che torna a spiegare di avere interesse solo per una cessione che preveda il controllo di maggioranza della compagnia aerea italiana.



Ma la nuova compagine governativa non vuole e non può perdere il controllo di Ita. Così, stando ad alcuni analisti, la decisione del Mef potrebbe in qualche modo dare una forte accelerazione alle valutazioni in corso di Certares. Con un piano dettagliato, offerta concreta e coinvolgimento robusto di Delta e Air France. E il 51% ancora in mano a Roma.