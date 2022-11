Ita Airways fa tappa al Wtm di Londra all'interno del Padiglione Enit

Ci sarà anche Ita Airways tra gli espositori della prossima edizione del World Travel Market, che si aprirà a Londra lunedì 7 novembre. Il vettore sarà presente all’interno del Padiglione Enit di fianco all’area Piazza Italia dove incontrerà gli ospiti, i tour operator, gli agenti del settore leisure e le società di gestione del travel.

“La presenza di Ita Airways – si legge in una nota della compagnia - avrà come obiettivo quello di promuovere la sua offerta per il mercato britannico, dove la compagnia di bandiera italiana opera più di 90 voli settimanali di andata e ritorno tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Anche l'impegno nel campo della sostenibilità sarà al centro delle attività della compagnia al World Travel Market: l'obiettivo di Ita Airways è infatti quello di diventare uno dei vettori aerei più ‘green’ d’Europa entro il 2026”.



Il Regno Unito rappresenta uno dei mercati più strategici per la compagnia in Europa e il vettore continua a investire anche attraverso la campagna pubblicitaria multicanale che sarà on-air a Londra fino al 1° dicembre, declinata sul claim "Destination: You".