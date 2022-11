Ita Airways: i consiglieri dimissionari scrivono al Mef per lasciare il cda

Sono dimissionari ormai da marzo, ma per ora non hanno ancora lasciato il cda. I sei consiglieri di Ita Airways che otto mesi fa avevano presentato al Governo Draghi le proprie dimissioni sollecitano ora il nuovo titolare del Ministero dell'Economia affichè accolga la loro richiesta.

Come riporta ilsole24ore.com Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Simonetta Giordani, Cristina Girelli, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza hanno firmato una missiva in cui, riferendosi alla decisione presa alla luce delle "gravi trensioni insorte nell'ambito della governance societaria".



Non essendo stati sostituiti, i membri dimissionari sono rimasti in carica fino ad oggi, ma ora sollecitano l'esecutivo (che attraverso il Mef ha il 100% delle azioni della compagnia) affinché proceda all'avvicendamento.



La parola dunque ora passa al titolare del dicastero, Giancarlo Giorgietti. Il ministero ha comunque convocato l'assemblea degli azionisti per il prossimo 8 novembre e ha fatto inserire all'ordine del giorno la revisione dello Statuto con la modifica del numero dei membri del cda. Secondo le prime informazioni, il numero dovrebbe passare da 9 a 5.