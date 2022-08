Continuano i disagi per chi viaggia in aereo in questa estate che si va facendo via via più complicata. Se in Italia, fortunatamente, gli scioperi sono vietati fino al 5 settembre, non altrettanto avviene in altri Paesi europei.

In Spagna, ad esempio, gli equipaggi di Ryanair hanno proclamato un nuovo pacchetto di sciopero, dall’8 agosto al 9 gennaio. Il personale si fermerà ogni settimana per quattro giorni, dal lunedì al giovedì, e le proteste interesseranno numerosi aeroporti.



Le altre agitazioni

Sempre in Spagna, poi, non si arresta l’ondata di scioperi dei piloti di easyJet che, come spiega corriere.it, incroceranno le braccia dal 12 al 14 agosto, dal 19 al 21 e poi ancora il 27 e il 29 di questo mese.



Non è invece ancora stato fissata la data del nuovo sciopero dei piloti di British Airways, che però potrebbe essere imminente.