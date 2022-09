Con la fine di agosto finisce anche la tregua per gli scioperi dei trasporti che perdurava dal 27 luglio scorso. E su settembre si addensano nubi minacciose

L’appuntamento da segnare in calendario come giornata critica per i trasporti è quello del 12 settembre, quando il Cub e altri sindacati indiranno una mobilitazione di 24 ore che riguarderà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti. Alla base dello sciopero del trasporto aereo c’è la protesta per la carenza di personale.



Nella medesima giornata sciopereranno anche i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di holding (durata 24 ore, indetto da FLAI Trasporti e Servizi), e quello del personale della società MLE-BCUBE presso l’aeroporto Milano Linate, in questo caso di 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00.



Ma il mese sarà anche caratterizzato dallo sciopero generale della pubblica amministrazione, della scuola e della sanità il 9 settembre e da una serie di scioperi locali e regionali che coinvolgeranno il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario.