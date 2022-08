Non accenna a dipanarsi la matassa degli scioperi che stanno mettendo a dura prova il sistema del trasporto aereo spagnolo. Anche il ritorno dalle vacanze sarà segnato dall’astensione dal lavoro del personale di cabina e dei piloti di Ryanair, easyJet e Iberia Express, che chiedono migliori condizioni contrattuali.

Ryanair: stop del personale dal giovedì al lunedì

Nel caso di Ryanair, le associazioni di categoria Uso e Sitcpla hanno prolungato le mobilitazioni fino all'inizio del 2023. I fermi del personale di cabina sono dal lunedì al giovedì. Pertanto, la prossima settimana gli scioperi saranno il 29, 30 e 31 agosto, così come il 1° settembre.



easyJet, rivolta dei piloti

Per quanto riguarda, invece, easyJet, non appena è stata raggiunta la pace sociale con l'equipaggio di cabina è iniziata la rivolta dei piloti. La Sepla, il sindacato di questo gruppo, ha indetto scioperi suddivisi in tre periodi, sempre coincidenti con il fine settimana. I prossimi saranno il 27, 28 e 29 di questo mese, da sabato a lunedì.



Infine, conclude Preferente, l'ultimo sciopero ad essere indetto è stato quello del personale di Iberia Express. La low cost Iag dovrà affrontare dieci giorni di difficoltà operative, che inizieranno il 28 agosto e dureranno fino al 6 settembre. Come in Ryanair le agitazioni sono state indette dall’associazione Uso.