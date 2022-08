Il caos voli sui social: ecco quali sono le compagnie aeree più ‘chiacchierate’

Il caos voli, la carenza di personale per gli equipaggi dei vettori e l’aumento delle tariffe aree sono da mesi i temi al centro delle cronache di settore in Italia e all’estero. E anche nei social i fenomeni che stanno condizionando le partenze di migliaia di passeggeri in tutto il mondo, nel momento clou dell’alta stagione, sono tra gli argomenti di tendenza. Per questo motivo Global Data ha condotto un’indagine rivelando i nomi delle 10 compagnie aeree più menzionate nelle discussioni social nel primo semestre del 2022.

La più chiacchierata è American Airlines, che si aggiudica la vetta delle ‘Top 10 Most Mentioned Airlines: H1 2022’.



Il resto della classifica

Seguono sul podio dei vettori più discussi sui social Delta Airlines, e JetBlue Airways.



La classifica prosegue poi con British Airways, Lufthansa, Air France-KLM, Qantas Airways Limited, United Airlines, Qatar Airways Group e Air India.



I motivi

"Le discussioni sui social media intorno alle compagnie aeree sono aumentate del 20% nel primo semestre del 2022 - spiega commentando l'indagine Smitarani Tripathy, social media analyst di GlobalData -. Il sentiment è crollato di oltre il 30% nel primo semestre del 2022, rispetto al secondo semestre del 2021. Il crescente tasso di cancellazioni di voli a causa della carenza di personale - continua - è stato uno dei motivi principali che ha trascinato al ribasso il sentiment degli influencer".