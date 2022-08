Spagna: vettori contro le tariffe aeroportuali

Ryaniar, Lufthansa ed Emirates hanno avviato una battagali legale contro i diritti aeroportuali in Spagna per il 2022. Le compagnie si sono rivolte all'autorità nazionale per il mercato e la concorrenza (Cnmc), ritenendo che il taglio del 3,17% non sia sufficiente.

A presentare il ricorso è stata anche la Iata, l'associazione delle compagnie aeree. Ma, come riporta preferente.com, l'organismo di regolamentazione ha ritenuto corretti i calcoli effettutali dalle autorità aeroportuali per fissare le tariffe. La riduzione è entrata in vigore lo scorso primo marzo.