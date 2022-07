Spagna: accordo easyJet-sindacati sull'aumento salariale

Accordo in Spagna tra easyJet e sindacati per porre fine allo sciopero. Dopo settimane di trattative, le parti hanno concordato miglioramenti salariali per l'equipaggio di cabina.

Inclusa nell’accordo anche una variazione della durata dei contratti a tempo determinato discontinui, che passerà a nove mesi di attività e tre mesi di inattività e questa misura entrerà in vigore nella stagione 2022.

Come spiega Preferente, a partire da marzo di quest'anno verrà applicato retroattivamente un aumento dello stipendio base del 4%; 13%, entro il 2023 e 5%, entro il 2024. In totale, l’aumento di stipendio base per i membri dell'equipaggio easyJet sarà del 22%.

L'accordo prevede anche una compensazione finanziaria per il lavoro nei giorni di riposo e un aumento della compensazione/benefit flessibili per gli assistenti di volo.



"Dopo settimane di sciopero e mesi di trattative, l'azienda ci ha inviato una proposta economica che rappresenta un approccio importante agli stipendi e alle condizioni che hanno i nostri colleghi in Europa", sottolinea il segretario generale dell'Uso presso easyJet, Miguel Galán.

Nonostante ci sia un accordo, "proseguiamo le trattative per la parte di natura non economica con l'obiettivo di migliorare le nostre condizioni di lavoro".