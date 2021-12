L’Av di Trenitalia sbarca in Francia, da sabato Milano-Parigi in 7 ore

Il Frecciarossa varca le Alpi e da sabato raggiunge anche Lione e Parigi. Primo operatore europeo a entrare in Francia dall’apertura del mercato ferroviario alla concorrenza, Trenitalia offrirà così ai passeggeri la possibilità di percorrere la direttrice Milano-Parigi in sette ore.

La prima corsa, comunica Fs, partirà il 18 dicembre da Parigi alle 7.26 direzione Milano e dal capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25, altre due corse saranno invece effettuate nel pomeriggio. A pieno regime, Trenitalia effettuerà dieci corse per quasi 5mila posti al giorno tra Parigi e Lione.



"Siamo molto orgogliosi di presentare la nostra nuova offerta ai viaggiatori francesi - ha commentato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia -. Operiamo già da più di 10 anni con Thello, ora Trenitalia France, e abbiamo una grande esperienza della rete in Francia. Ora con l’Av su un asse storico entriamo in una nuova dimensione, al servizio della mobilità e del comfort dei viaggiatori”.

Amina D’Addario