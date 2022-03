Frecciarossa, aperte le vendite per le corse Parigi-Lione

Dopo il debutto, lo scorso 18 dicembre, del servizio Milano-Parigi, Trenitalia ha aperto le vendite per i collegamenti ad Alta velocità tra Parigi e Lione. Da ieri è possibile acquistare le sei corse aggiuntive, che, con i Frecciarossa 1000, collegheranno in circa due ore Parigi Gare de Lyon e Lione Perrache, fermando anche a Lyone Part Dieu e mettendo così a disposizione dei viaggiatori, giornalmente, oltre 4.600 posti in più.

Le prime due corse aggiuntive (una in partenza da Parigi Gare de Lyon alla volta di Lione, l’altra da Lione alla volta della capitale) saranno attivate il 5 aprile e saranno operate - precisa una nota Fs - in orario pomeridiano. Il 1° giugno prenderanno poi il via le altre quattro: due in un senso e due nell’altro.



Con i quattro servizi già attivi sulla Milano-Parigi, Trenitalia arriverà così a gestire in Francia dieci collegamenti ad Alta velocità.