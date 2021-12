Il nuovo orario invernale entrato in vigore dal 12 dicembre ha riproposto la sfida Frecciarossa-Italo sulla tratta principale per la clientela business, ovvero la Milano-Roma.

Al momento, come riportato dal Sole 24Ore, sono 140 i collegamenti al giorno, 76 con Frecciarossa e con 64 Italo.

In dettaglio, i Frecciarossa no-stop Milano-Roma sono quattro, due in partenza la mattina, uno da Roma e uno da Milano, e due nel pomeriggio per il ritorno. Inoltre, sei Frecciarossa in più portano a 76 al giorno i collegamenti tra Milano e Roma, con più posti disponibili grazie all’utilizzo di due convogli accoppiati nelle fasce orarie a maggior domanda.

Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, puntualizza: “Durante l’emergenza sanitaria si cercava di fornire un servizio a più passeggeri possibili, facendo sostare le Frecce in più stazioni proprio per aiutare le persone a muoversi. Oggi l’alta velocità sta tornando a fermarsi il meno possibile, sulla linea Milano-Roma stiamo tornando sotto le tre ore di viaggio”.



Anche Italo ha aumentato l’offerta per sostenere la ripresa dei viaggi d’affari. Dei 64 servizi giornalieri, uno ogni 20 minuti nelle ore di punta, 32 sono no-stop. Italo offre sull’intera rete nazionale 116 viaggi quotidiani. Il Milano-Roma pesa quindi per il 55% sull’offerta giornaliera della compagnia. Inoltre, proprio da metà dicembre sono entrati in flotta gli ultimi quattro treni Italo Evo.

Giambattista La Rocca, amministratore delegato di Italo, spiega: “Con l’alta velocità, viaggiare tra Roma e Milano, anche in giornata, è diventato una consuetudine; nonostante l’ultimo periodo complicato per via della pandemia, è per noi motivo d’orgoglio lanciare una simile offerta con i più alti standard di sicurezza, qualità e servizio”.