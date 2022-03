Trenitalia sotto attacco hacker: fuori uso biglietterie e self service

Attaco hacker a Trenitalia e Rfi? Sarebbero queste le ipotesi della causa dello stop odierno a biglietterie e self service della compagnia ferroviaria, che sta creando non poche difficoltà in tutta Italia. Nessun problema invece per quanto riguarda la vendita online.

“In via precauzionale – si legge in una nota delle Ferrovie dello Stato - sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia. Pertanto non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service nelle stazioni, mentre è funzionante la vendita online”.



Per ottemperare al problema fino al ritorno alla normalità tutti i passeggeri saranno autorizzati a salire a bordo del treno e acquistare il titolo di viaggio dal capotreno senza alcun supplemento.