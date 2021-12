Saviane, Trainline: “L’ingresso di Trenitalia nel mercato francese stimola la concorrenza”

Una buona notizia non solo per i viaggiatori, ma anche per gli operatori di mercato. Andea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia, definisce l'avvio della tratta Milano-Parigi con fermata a Torino di Trenitalia come un ottimo segnale per tutti gli attori del comparto.

"Consente più scelta e soprattutto offre maggior valore a chi decide di viaggiare in treno - commenta -. Inoltre, l'ingresso di Trenitalia nel mercato francese stimola la concorrenza a vantaggio dei viaggiatori. Lo conferma il fatto che su Trainline, nell'ultima settimana, le ricerche di viaggi da Milano a Parigi sono aumentate del 661% rispetto alla settimana precedente”.



Aggregando tutti i viaggi dei vari operatori, Trainline diventa ora l'unica piattaforma digitale per vendere i biglietti di tutti gli operatori ferroviari in Francia. “Attraverso un maggiore accesso al trasporto ferroviario vogliamo incoraggiare più persone a fare scelte di viaggio più ecologiche" conclude Saviane.