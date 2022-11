Sncf guarda all’Italia: progetto per 14 nuove destinazioni nella Penisola

Sncf punta ad espandere le tratte del TGV sull’Italia e starebbe cercando un partner tricolore. Si tratterebbe di una risposta allo sbarco di Trenitalia sulla linea Lione-Parigi: Sncf punta ad aprire diverse linee ad alta velocità nella Penisola tra Parigi e alcune città italiane attraverso la stazione di Lyon Part-Dieu.

Lo racconta il Sole 24 Ore, secondo il quale dal 2026 dovrebbero essere servite 14 città italiane, fra le quali Milano, ma anche Torino, Roma e Napoli.



Attualmente il TGV Inoui arriva già in Italia, a Torino e Milano, ma non può viaggiare ad alta velocità perché i treni non sono compatibili con le linee italiane. Ma con l’arrivo del nuovo TGV-M attualmente in produzione i treni francesi potranno viaggiare ad alta velocità anche sulle linee italiane.