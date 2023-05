Tgv Inoui lancia in Italia la campagna per i viaggi sostenibili

Tgv Inoui guarda alla sostenibilità per l’estate. Il vettore di alta velocità francese dallo scorso 10 maggio ha lanciato una campagna che ha come claim ‘Viaggia nella direzione del cambiamento’: presente a Milano, dal 22 maggio prossimo sarà anche nella linea metropolitana di Torino.

La campagna sottolinea come viaggiare in treno permetta di emettere fino a 98% in meno di CO2 rispetto a quando si viaggia in aereo. Inoltre, eliminare la plastica da tutti i materiali per il consumo di cibo e bevande a bordo dei treni è tra gli impegni a favore dell’ambiente di Tgv Inoui che incoraggia le scelte dei viaggiatori verso un viaggio più eco-responsabile.



“L’offerta dedicata all’estate è la giusta occasione per scoprire le bellezze di Parigi in maniera sostenibile offrendo un’esperienza all’insegna del relax e della francesità a partire dal viaggio – dice Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Con la nuova proposta menù e il miglioramento del portale Tgv Inoui, inoltre, vogliamo ribadire l’impegno costante verso i clienti nel fornire la migliore risposta ad ogni loro necessità durante ogni viaggio”.