di Amina D'Addario

Wizz Air non si ferma. La low cost ungherese ha annunciato questa mattina il posizionamento di un quinto aereo - un Airbus A321neo - su Roma e il lancio di 13 rotte.



A partire dalla prossima stagione estiva la compagnia attiverà i collegamenti su Madrid, Minorca, Ibiza, Palma di Maiorca, Lione, Cefalonia, Rodi, Preveza, Basilea, Turku, Podgorica, Belgrado e Yerevan. “Wizz Air è la terza compagnia aerea in Italia, ma con le 13 rotte che annunciamo oggi - ha sottolineato il chief commercial officer George Michalopoulos - diventiamo anche il vettore che serve più rotte in assoluto da Fiumicino. Arriviamo a 57 destinazioni verso 28 Paesi, quando Ita ne ha 42 e Ryanair ne ha 38”.



I piani

Il manager ha poi confermato che l’obiettivo della compagnia è di arrivare entro i prossimi dieci anni a una flotta di 500 aerei. “Oggi - ha detto Michalopoulos - siamo a 140 aeromobili, l’estate prossima saremo a 170 ed entro il 2030 raggiungeremo i 500 aeromobili”.



Nessuna paura della concorrenza di Ita che ha ufficialmente iniziato a operare lo scorso 15 ottobre? “In tutti Paesi - ha indicato il cco - cerchiamo sempre di stimolare nuovo traffico, non è una questione di concorrenza con Ita o con altri vettori. Quello che ci interessa è portare nuovi servizi a tariffe molto basse e seguire la nostra strada”.



Ha ricordato che l’investimento di Wizz Air arriva a quattro mesi dall’apertura della base su Roma Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr. “Wizz Air ha dimostrato di servire con un prodotto di alto livello e ad alto tasso di sostenibilità mercati che con Fiumicino non erano collegati o sotto-collegati in termini di frequenza e di seats”.