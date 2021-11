È stata prorogata fino al 16 gennaio 2022 ‘Più notti, più sogni’, l’iniziativa messa in campo a luglio scorso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio che offre la possibilità di usufruire di pernottamenti gratuiti nelle strutture ricettive regionali qualora si decida di trattenersi per più di tre notti.

“Il trend positivo di afflussi e di permanenza nel nostro territorio - dice a romatoday.it Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio - ci ha spinti a prorogare questa misura con cui intendiamo non solo proseguire nel progetto di rilancio del Lazio, ma anche attuare una strategia di destagionalizzazione in modo da realizzare una linea programmatica che contrasti l'overtourism”.



Le notti gratuite

In particolare se si prenota nella stessa struttura una vacanza di tre notti una è offerta in omaggio dalla Regione, mentre se le notti prenotate sono cinque quelle gratuite diventano due. L’elenco delle strutture che hanno aderito all’iniziativa è consultabile sul sito visitlazio.com.



“Un’iniziativa importante, ma che non risolve le criticità del comparto - commenta Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma -. Le prenotazioni dell’8 dicembre sono ancora molto timide e in questi giorni si torna a parlare del loop di chiusure per Covid-19, con regioni gialle che non aiutano a incentivare il turismo e chi vuole davvero muoversi, considerando anche le nuove disposizioni sui trasporti”.