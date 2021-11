Wizz Air dimezza le perdite e prepara l'assalto alla summer 2022 con 26 aerei in più

Dimezzamento delle perdite nel primo semestre di gestione e proseguimento sulla modalità ‘investimenti’ per arrivare alla programmazione estiva de prossimo anno con il 50 per cento dell’offerta in più rispetto al 2019. Continua a mantenere il piede sull’acceleratore Wizz Air, portando avanti la politica di espansione messa in campo dal ceo Jozsef Varadi.

I risultati estivi hanno mostrato evidenti segni di miglioramento, confortati anche da un load factor intorno all’80 per cento, con punte dell’84 se si prende in considerazione soltanto il mese di agosto.



Lo sguardo della compagnia low cost comunque continua a essere puntato in avanti, con l’obiettivo di proseguire nella politica di conquista di nuove opportunità sul mercato, come già fatto nel corso dell’ultima stagione estiva, soprattutto in Italia. Un programma che sarà supportato anche dall’ingresso in flotta di 26 nuovi aeromobili il prossimo anno.