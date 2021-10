Wizz Air segue Ryanair: base a Venezia anche per la low cost ungherese

Dopo l’annuncio della nuova base di Ryanair dal 2022, sull’aeroporto di Venezia atterra anche la rivale Wizz Air, che posizionerà dal prossimo anno due aeromobili A321neo.

Il vettore low cost aggiungerà sul Marco Polo 16 nuove rotte, 12 delle quali internazionali. Per la compagnia ungherese quella di Venezia è la settima base sulla Penisola dopo le aperture di Milano Malpensa, Catania, Palermo, Bari, Napoli e Roma Fiumicino.



“Questo passo rappresenta un’ulteriore importante pietra miliare per Wizz e per i nostri passeggeri veneti – ha commentato il presidente Robert Carey -. Con i nostri 16 nuovi servizi verso 9 paesi, che si aggiungono ai nostri 10 servizi esistenti verso 7 paesi, stiamo dimostrando il nostro continuo impegno verso l'Italia, mentre facciamo crescere il nostro network nazionale e internazionale del Paese”.



I nuovi collegamenti che verranno introdotti sono quelli di Cagliari, Napoli, Lamezia Terme, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Fuerteventura, Tenerife, Palma di Maiorca, Tallinn, Londra Luton, Tel Aviv, Praga, Sharm el Sheikh.