Amelia, il chatbot di Wizz Air, sbarca su Facebook Messenger

L’assistente virtuale di Wizz Air, Amelia, arriva anche su Facebook Messenger. La compagnia ha infatti deciso di ampliare l’attività del suo chatbot inserendolo anche sulla piattaforma di messaggistica del social, per rendere più agevole ai clienti contattare il vettore.

Battezzato in onore di Amelia Earhart, prima donna a volare da sola sopra l'Oceano Atlantico, il chatbot di Wizz Air su Facebook Messenger è il nuovo canale a cui i clienti potranno rivolgersi per fare domande sulle loro prenotazioni, sullo stato dei voli e sui prodotti e servizi offerti da Wizz Air.



Per interagire con Amelia, sarà sufficiente inviare un direct sulla pagina Facebook di Wizz Air, o cercare Wizz Air all’interno di Messenger.



L’assistente virtuale è disponibile in inglese, italiano e tedesco.