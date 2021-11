di Amina D'Addario

George Michalopoulos (nella foto) è l’anti-Michael O’Leary. Tranquillo e riflessivo, il chief commercial officer di Wizz Air, la low cost ungherese che nel pieno della pandemia ha continuato a investire e aprire rotte, è arrivato ieri a Roma per annunciare i nuovi impegni su Fiumicino.



“Wizz Air - ha detto con calma serafica, quasi con distacco - è la terza compagnia aerea in Italia, ma con le 13 rotte che annunciamo oggi diventiamo anche il vettore che serve più rotte in assoluto da Fiumicino. Arriviamo a 57 destinazioni, mentre Ita ne ha 42 e Ryanair ne ha 38”.



L’approccio di Michalopoulos è molto diverso dai toni graffianti del patron di Ryanair. L’incedere lento delle sue parole è lontano anni luce dai toni esageratamente schietti del manager irlandese. L’annuncio del primato di una low cost sull’aeroporto di Roma è peró ugualmente dirompente e nessuno può ignorarlo. Anzi, il suo intervento dimostra che a volte gli effetti speciali non servono. Sono fronzoli. E le no frills non li hanno.