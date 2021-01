Moby e Toremar anticipano l’estate: aperte le prenotazioni per l’Elba

Moby e Toremar aprono da oggi le prenotazioni per la stagione estiva sull’isola d’Elba. Oltre cento le corse al giorno fra Piombino e l’isola in alcuni periodi, con la possibilità di opzione fra l’aliscafo per i passeggeri a piedi o il tradizionale traghetto.

Gli arrivi sono previsti in tutti i porti e gli scali dell’isola a Portoferraio, Rio Marina e Cavo. A bordo la sicurezza è garantita dalla figura del ‘care manager’, un addetto che controlla in ogni istante le norme su distanziamento, mascherine e precauzioni anti-Covid.



L’opzione ‘Parti prima’ dà inoltre la possibilità di poter anticipare il proprio viaggio - ovviamente fatta salva la disponibilità di posti a bordo - evitando di attendere ore in banchina qualora ci si presenti all’imbarco in anticipo rispetto all’orario previsto.