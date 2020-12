Gnv lancia la campagna internazionale Summer: parola d’ordine ‘serenità’

Parte oggi la nuova campagna internazionale di Gnv per la promozione della Summer 2021 legata alle prenotazioni per la prossima estate sulle 18 rotte della compagnia da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia e Marocco.

La campagna evidenzia il messaggio del viaggio in sicurezza con Gnv, prima compagnia al mondo nel settore dei traghetti a ricevere la Biosafety Trust Certification, l'innovativo schema di certificazione di Rina per prevenire e mitigare la diffusione di infezioni nei luoghi di aggregazione.



La campagna, digitale e multisoggetto, fa leva proprio sulla serenità che pervade chi sceglie di viaggiare con Gnv, nonostante intorno succeda il finimondo.



Le prenotazioni estive partono con uno sconto del 30% e offrono la possibilità di modificare e cancellare il proprio biglietto fino a 4 giorni prima della partenza.