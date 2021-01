Corsica Sardinia Ferries, aperte le prenotazioni

Si aprono le prenotazioni per la programmazione 2021 di Corsica Sardinia Elba Ferries.

L’elemento che caratterizzerà l’anno sarà la flessibilità “che si aggiunge alle caratteristiche che la contraddistinguono da sempre - spiega la compagnia in una nota -: frequenza, tariffe competitive, comfort, qualità, affidabilità, miglioramento costante del servizio e dell’offerta e ascolto del cliente”.



Per le partenze su Sardegna, Corsica, Elba, Baleari e Sicilia, l’opzione Tariffa Flex è gratuita. Inoltre il biglietto potrà essere modificato più volte in termini di date o linee senza penali oppure potrà essere rimborsato.