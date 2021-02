Moby e Tirrenia varano il ‘Biglietto sospeso’ da usare fino al 2022

Si chiama ‘Biglietto sospeso’ il nuovo servizio messo in campo da Moby e Tirrenia. Grazie alla new entry i passeggeri potranno congelare i biglietti acquistati e utilizzarli poi successivamente, anche per tutto il 2022.

L’iniziativa va ad aggiungersi all’altra mossa nel segno della flessibilità che prevede, per chi prenota entro il 15 marzo il traghetto per tutte le destinazioni in Sardegna, Sicilia e Corsica (Olbia, Porto Torres, Cagliari, Palermo e Bastia) da tutti i porti di partenza (Genova, Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli), la possibilità di modificare il proprio biglietto, tutte le volte che vorrà, senza pagare alcuna penale.



“Ai viaggiatori che modificheranno il biglietto – spiega il Gruppo Onorato Armatori -, verranno richieste solo ed esclusivamente eventuali differenze tariffarie sulla nuova data, così come verrà rimborsata loro la differenza qualora il cambio data fosse più conveniente per il viaggiatore, secondo le norme previste dalle condizioni generali di trasporto”.