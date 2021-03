Moby, Tirrenia e Toremar: aumentano le misure per la sicurezza a bordo delle navi

Arrivano ulteriori misure per aumentare il livello di sicurezza a bordo delle navi Moby, Tirrenia e Toremar. Il Gruppo Onorato si prepara ad affrontare l’aumento della domanda introducendo nuovi accorgimenti.

Tra le principali novità, il personale addetto alle pulizie sulle navi sarà dotato di un zainetto atomizzatore elettrostatico che vaporizzerà un apposito prodotto sanificante disinfettante, approvato dal Ministero della Salute, per la sanificazione continua di cabine e ambienti comuni.



Conferma invece per la figura del care manager, che affianca il medico di bordo sulle percorrenze più lunghe e tutto il personale nella tutela della sicurezza. Inoltre verrà intensificata la formazione di tutto il personale di bordo.



Queste operazioni andranno ad affiancarsi a quelle ormai di ‘routine’: misurazione della temperatura prima di salire a bordo, schermi di plexiglass alle reception e alle casse, sanificazione continua da parte del personale di tutti gli spazi comuni, controlli sul corretto utilizzo delle mascherine e per evitare ogni assembramento, sedute alternate nelle sale poltrone o nei saloni per i passeggeri.