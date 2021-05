Moby e Tirrenia: aumentano le rotte in vista dell'estate

Nuove rotte per le navi di Moby e Tirrenia. Da oggi, al network delle destinazioni raggiunte dalle compagnie del Gruppo Onorato Armatori si aggiunge il ritorno di alcune tratte estive: fino al 3 ottobre riparte la Genova-Olbia-Genova. E, dal 14 luglio all’11 settembre, la linea sarà ulteriormente potenziata con l’inserimento di un’altra nave con libertà di scegliere fra la traversata diurna e quella notturna. Scelta che sarà proposta in alta stagione anche sulla Genova-Porto Torres-Genova.

Da sabato 22 maggio riparte invece la Livorno-Bastia-Livorno, per la quale sono previste partenze diurne sia all’andata che al ritorno dal 22 maggio al 30 settembre.

E sempre il 22 maggio, fino al 19 settembre, torna la Genova-Bastia-Genova in sole cinque ore di viaggio, con traversata diurna sulle navi Moby Aki e Moby Wonder.



Anche per le nuove linee è possibile sfruttare le promozioni in essere, a partire da ‘Ponte in vista!’. Per tutti coloro che prenotano e viaggiano fino al 6 giugno sulle linee delle due compagnie per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba è previsto lo sconto del 100 per 100 sulla tariffa di passaggio ponte per tutti coloro che prenotano e viaggiano insieme a un altro adulto pagante o a un ragazzo dai 4 agli 11 anni.

La promozione è cumulabile anche con la possibilità, per tutti coloro che prenotano con Moby e Tirrenia entro il 31 maggio un viaggio per Sardegna, Corsica o Sicilia, di cambiare il proprio biglietto tutte le volte che si vuole o di sospenderlo potendone usufruire fino al 31 dicembre 2022.