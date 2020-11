Virgin Hyperloop, iniziano i test con i passeggeri

Sono iniziati ieri primi test con passeggeri per Virgin Hyperloop. A utilizzare per primi in assoluto il nuovo treno superveloce sono stati Josh Giegel, co-founder e chief technology officer, e Sara Luchian, director of passenger experience. Il test si è svolto nel sito di prova DevLop di Virgin Hyperloop a Las Vegas, in Nevada, dove la società ha già svolto oltre 400 test senza passeggeri.

"Negli ultimi anni - sostiene Sir Richard Branson, fondatore del Virgin Group - il team di Virgin Hyperloop ha lavorato per trasformare in realtà la sua tecnologia rivoluzionaria. Con il successo del test abbiamo dimostrato che questo spirito di innovazione cambierà di fatto il modo in cui le persone di tutto il mondo vivranno, lavoreranno e viaggeranno negli anni a venire".



Priorità alla sicurezza

“Ecco la risposta migliore alla domanda sulla sicurezza del nostro sistema - ha commentato Jay Walder, ceo di Virgin Hyperloop - . Con i test su i passeggeri abbiamo dimostrato che il nostro veicolo ha un approccio ponderato a questo tema”.



Combinando un motore elettrico ultraefficiente, la levitazione magnetica e un ambiente a bassa resistenza aerodinamica, i sistemi hyperloop possono trasportare più persone di una metropolitana alla velocità di un aereo e con zero emissioni dirette. L’obiettivo è di ottenere la certificazione di sicurezza entro il 2025 e iniziare le operazioni commerciali entro il 2030.