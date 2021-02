A Bologna il Dipartimento tecnologie di Hyperloop

Apre a Bologna il Dipartimento tecnologie Hyperloop. A presentarlo ufficialmente Silaw, l’advisor che ha seguito lo sbarco in Italia di HyperloopTT.

“Sono contento che anche in Italia si stia assistendo alla nascita di una nuova industria relativa alle tecnologie Hyperloop. I partner di Silaw sono stati fondamentali per l'arrivo di Hyperloop nel Paese. Il loro nuovo dipartimento dedicato alle tecnologie Hyperloop potrà aiutare l’intera nuova filiera che sta nascendo intorno alla nostra iniziativa – spiega in una nota Bibop Gresta, presidente e ceo nonché fondatore di Hyperloop Italia -. Sin dall'inizio del nostro sbarco in Italia il loro staff ha messo a disposizione professionalità nel settore tax e legal, ora le competenze si ampliano con numerose nuove figure professionali dedicate, in aggiunta al team esistente. Questo sarà anche motivo di formazione di nuove specializzazioni sulla nostra tecnologia”.



Il nuovo Dipartimento sarà un centro di aggregazione di competenze multidisciplinari, nonché un centro studi per lo sviluppo delle proposte legislative e normative, in tema di mobilità sostenibile, a supporto del Green Deal.