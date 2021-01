Virgin Hyperloop lancia un video per mostrare l’esperienza dei passeggeri

Un video che mostra l’esperienza del passeggero dalla partenza all’arrivo sull’hyperloop, il nuovo treno superveloce che è in fase di test. Lo ha realizzato Virgin Hyperloop, mostrando per la prima volta oltre la tecnologia che è alla base del progetto anche quale sarà la percezione dei passeggeri a bordo del nuovo veicolo.



"Mostrare l'esperienza dei passeggeri di Virgin Hyperloop è uno sguardo al futuro, dopo il successo di tre mesi fa, quando le persone sono salite per la prima volta in un pod hyperloop" dice Sultan Bin Sulayem, presidente di Virgin Hyperloop e group chairman e ceo di DP Mondo.



Nel video si evidenzia come le infrastrutture e le carrozze del treno siano realizzate in materiali confortevoli e il più possibile naturali, come il legno, per evitare l’effetto straniante di un futuro distopico.



Un pilastro fondamentale dell'esperienza dei passeggeri di Virgin Hyperloop è l'accessibilità, garantendo che questa nuova forma di trasporto amplierà le opportunità per le masse. Anche se i prezzi dei biglietti variano a seconda del percorso esatto, un recente studio ha scoperto che le tariffe dell'hyperloop sarebbero più simili al costo di un viaggio in auto, piuttosto che in aereo.



Dopo il successo dei test sui passeggeri, Virgin Hyperloop sta attualmente lavorando alla regolamentazione e alla certificazione dei sistemi hyperloop in tutto il mondo. L'azienda mira a ottenere la certificazione di sicurezza entro il 2025, con operazioni commerciali - come quelle illustrate in questo video - a partire dal 2030.