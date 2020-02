Attrito ridotto al minimo, capsule sottovuoto, efficenza: sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Hyperloop il mezzo di trasporto del futuro. Il treno che promette di collegare Milano Cadorna a Malpensa in 10 minuti, sfrecciando a 1.000 chilometri orari, potrebbe essere la prossima rivoluzione di questo settore.



Un progetto sicuramente ambizioso ma che, giorno dopo giorno, diventa sempre più realtà.



Per scoprire i segreti di Hyperloop guarda il video sul player in alto.